Só há uma saída para corrigir os problemas dos zagueiros colorados nas bolas altas

Wianey Carlet

Os colorados já festejavam sua primeira vitória no Gauchão quando o Passo Fundo valeu-se de uma falha defensiva do Inter e empatou o jogo. É natural que o torcedor esteja ressentido com mais este resultado negativo no campeonato estadual. E o time voltou arrasado para o vestiário, conforme palavras do treinador Antônio Carlos Zago, por ter cedido a vitória no último minuto da partida.

O Inter quase saiu vencedor de campo apesar de ter colecionado dezenas de erros. Os principais estiveram na sua defesa. Não existe correção para os problemas dos zagueiros colorados nas bolas altas. Não aprenderam até hoje, não aprenderão mais.

Leia mais:

Como Zago pode consertar os problemas defensivos do Inter?

Carlinhos fala sobre reflexo do rebaixamento do Inter no vestiário: "Pesa para todo mundo"

Alemão sofre pancada, deixa o treino mais cedo e é dúvida para partida do Inter pela Copa do Brasil



A única saída é substituir Paulão e Ernando. Contratar o argentino Cuesta seria parte da solução. A outra é colocar em campo, imediatamente, Eduardo. E deixá-lo jogar. Porque não teve boa atuação em Veranópolis, não cabe afastá-lo indefinidamente do time. Pior não ficará.

Protesto

A torcida colorada cansou. E demorou para cansar. Paulão e Ernando é a dupla que os colorados não querem mais ver jogando. Por enquanto, os protestos contra os dois jogadores foram apresentados em postes. Se Zago não substituí-los, a reação deverá piorar e, certamente, não será bom para ninguém.

Segundo semestre

O Inter não evolui porque permanecem sem solução posições importantes do time. O ataque haverá de melhorar muito quando Pottker chegar. Cuesta dará respeitabilidade a defesa, se for contratado. Brenner e Nico López poderão robustecer o ataque se continuarem evoluindo como estão.

O time melhorará bastante, também, se William e Inter se acertarem e o lateral voltar a jogar. Resumindo: o Inter terá um futuro melhor, mas não será logo. Possivelmente, os colorados só terão um time confiável no segundo semestre.

Leia outras colunas de Wianey Carlet