A falta de notoriedade do Zamora não quer dizer que o jogo está jogado para o Grêmio

Wianey Carlet

O futebol impõe distâncias que a razão desaconselha, mas não tem força para impedir. É o caso do Grêmio na sua estreia na Libertadores da América. Para enfrentar o Zamora, vice-líder do campeonato venezuelano, o Grêmio percorreu 7 mil quilômetros para ir e enfrentará outros 7 mil para voltar. É turbulência demais.



Leia mais:

Tempo de parada de Geromel será menor do que o previsto

Empresário de Maicon "fura" lançamento da nova camisa do Grêmio

Renato revela busca por zagueiro para a Libertadores: "Um que seja à altura do grupo do Grêmio"



As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira e, além dos observadores do clube gaúcho, pouca gente é capaz de avaliar o Zamora. A falta de notoriedade do clube venezuelano não quer dizer que o jogo, para o Grêmio, está jogado. Não está não. As circunstâncias locais e o forte desejo dos adversários gremistas de fazer história, tudo conduz a um jogo que poderá, sim, apresentar sérias dificuldades para o Grêmio.