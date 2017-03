A mudança na fotografia do Inter já está dando os primeiros frutos

Wianey Carlet

O Inter que ingressou na temporada de 2017 já não carrega mais o peso da desconfiança. Após as primeiras semanas do ano, o time de Antônio Carlos Zago começou a mudar de cara e a empilhar vitórias.



A última foi na distante São Luís do Maranhão e veio com goleada. Desapareceram os semblantes carregados e, no lugar, surgem sorrisos confiantes de profissionais que redescobriram a confiança.



A mudança na fotografia do time já está dando os primeiros frutos. Não significa que o Inter já tem um time pronto. Ainda não tem. Mas 100% dos indícios levam a acreditar que o Inter acertou o rumo. Agora é uma questão de tempo.

Acertos da direção

Viu-se na administração passada do Inter uma incapacidade tenebrosa de o time identificar jogadores qualificados que pudessem animar o time e conter a tendência de rebaixamento. O que se vê neste momento é uma direção ativa e capaz de fazer contratações pontuais devolvendo a alegria extraviada dos colorados. A turma de Marcelo Medeiros está dando aula de futebol.

Inter na Serra

Domingo será a vez de o Inter encarar o Juventude no Alfredo Jaconi. Antônio Carlos Zago já decidiu, acertadamente, que Iago continua na lateral-esquerda. O garoto deu boa resposta no Maranhão. Aí está nascendo um bom lateral. Charles e William voltam ao time. Que a reserva tenha produzido bons resultados nos dois jogadores. E no lugar de D´Alessandro, quem joga? O Inter não tem um meia-armador com as características de D´Ale. Chance para Roberson.