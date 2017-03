A perigosa faceirice de Zago contra o São Paulo-RG

Wianey Carlet

Se o Inter pretende colocar-se entre os quatro melhores do Gauchão, nesta fase, terá que vencer os quatro jogos que restam. Não penso que seja façanha impossível, mas também aceito que o desempenho colorado terá que ser superior ao que vem tendo.

Neste sábado, o adversário será o São Paulo-RG. Não se trata de um dos papões do Gauchão, mas qualquer time do Interior que venha jogar em Porto Alegre traz consigo, sempre, a disposição de impor as maiores dificuldades possíveis.

Por seu lado, o Inter se preparou para encarar este jogo com nova mudança no desenho tático. Não me parece a melhor decisão, já que retarda o entrosamento final do time. Porém, pior do que mudar é assumir a faceirice tática que Antônio Carlos Zago está assumindo.

O Inter jogará no indisfarçável esquema tático de 4-3-3. É isso mesmo, três atacantes: Nico López, Brenner e Carlos. Ainda que Carlos e talvez Nico recebam orientação para recompor, eles sempre serão atacantes. Será interessante observar como se comportará o time colorado nesta alegria toda.

D'Ale muda

De acordo com os treinamentos da semana, D'Alessandro também mudará o seu posicionamento. Como tem se comportado bem nos últimos jogos atuando como volante, é assim que D'Ale estará em campo na noite deste sábado.

Permito-me duvidar de que tudo dê certo. Ainda penso que colocar D'Alessandro longe da área adversária não é a melhor posição. Enfim, Zago é quem decide.

Punição

O TJD não poupou o Inter e condenou o clube à perda de dois mandos de campo pela briga acontecida em Veranópolis entre a Camisa 12 e a Popular. Entende-se a punição pelo fato de o Inter ter financiado a ida das organizadas para Veranópolis, segundo informou respeitável autoridade esportiva.

O Inter pedirá efeito suspensivo e talvez consiga. Como o campeonato é curto, o cumprimento da pena, se for mantida, poderá ficar para o ano que vem.

Uma pororoca

O sorteio de jogos pela Copa do Brasil não foi nem um pouco favorável ao Inter. Além de ter que enfrentar o Corinthians, o jogo decisivo será em São Paulo.

Inter e Corinthians é jogo que já está consagrado como um dos grandes clássicos brasileiros. Confronto entre dois gigantes, uma verdadeira pororoca.

Se perder, não será uma calamidade. Porem, se vencer, o Inter terá dado decisivo passo na afirmação do seu novo time. Enfim, um grande jogo.

