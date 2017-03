Antes de julgar Paulão,  é indispensável avaliar  a atuação do meio-campo do Inter

Wianey Carlet

Mesmo que só tenha cometido uma falha na etapa inicial e jogado relativamente bem no restante do jogo, Paulão continue sendo o alvo preferido da torcida colorada. Porém, antes de julgar Paulão e os demais defensores do Inter, é indispensável que se avalie a atuação do meio-campo, principalmente após a saída de Charles.



O Inter precisa buscar outro meia-armador, é verdade, mas tem igual necessidade a contratação de um segundo volante, com força de marcação e qualidade de saída de jogo. Defesa exposta é defesa que falha. Foi o que aconteceu domingo, diante do São José.