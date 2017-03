Apesar das suas limitações físicas, D'Ale ainda é o homem Gre-Nal

Wianey Carlet

Antônio Carlos Zago procura um novo Inter para enfrentar a temporada, mas ainda não encontrou. Vai para o Gre-Nal pensando nos avanços que a equipe vem demonstrando mas, principalmente, nos antídotos que precisará preparar para conter as principais virtudes do Grêmio.



O time tem em Brenner um centroavante que vem se destacando pela marcação de gols. Mas o próprio Brenner sabe que o lugar está reservado para Pottker, artilheiro do Brasileiro de 2016. D'Alessandro tanto poderá jogar quanto ver o Gre-Nal do sofá da sala. É uma dúvida grandiosa. Apesar das suas limitações físicas, produzidas pela idade, D´Ale ainda é o homem Gre-Nal, a grande e confiável liderança do time. Se não for liberado, o seu substituto é um grande mistério.



Na primeira linha do time, ainda não estará Cuesta que veio para significar o xerife da defesa. O setor, portanto, ainda está incompleto. É com todas estas dúvidas que o Inter se preparou em segredo no Vila Ventura. Como será o time de Zago, aí está mais uma atração do Gre-Nal.