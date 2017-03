Chegou a hora de Lucas Barrios entrar no time do Grêmio

Wianey Carlet

Já não existem desculpas para Renato Portaluppi seguir negando lugar no time para Lucas Barrios. O terceiro cartão amarelo recebido em Pelotas tira Bolaños do jogo de domingo contra o Veranópolis. E como La Gata deverá se ambientar melhor, segundo exigência de Renato, restou Barrios para comandar o ataque enquanto Luan recuará para exercer na função de armador.

Renato nunca escondeu que gosta de time com centroavante tradicional, mas para fixar Barrios terá que preparar o time para jogar com um homem de área. Os laterais, por exemplo, terão que aprender a alçar a bola para a área, jogada que faz muito tempo não é feita no time gremista. Não importa. Em algum momento, Lucas Barrios teria que entrar no time. Esta hora chegou.

Disputa aberta

Léo Moura já vinha tendo desempenhos marcantes, mas contra o Brasil, quarta-feira, foi o melhor jogador da partida, jogando no Bento Freitas e diante da torcida Xavante.

Edílson, titular da posição, supera Moura na força, mas este não é comparável na condição técnica. Contra o Brasil, o Grêmio acrescentou ao seu lado direito a qualidade que não existia. Moura e Edílson, a disputa vem aí.

Contestado

Os últimos jogos do Grêmio têm servido para aumentar o desconforto da torcida com o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira. Bruno Cortez já se tornou uma reivindicação ecoante nas cadeiras da Arena.

Porém, mesmo que Oliveira não esteja atravessando um momento favorável, dificilmente deixará o time. Trata-se de uma das mais respeitáveis lideranças de vestiário e esta condição sempre é levada em conta pelo treinador.

Além disso, Bruno Cortez não é, exatamente, jogador de liderar movimentos de arquibancada.

