Como o Grêmio pode ser dono da Arena e não mandar no que é seu?

Acontece com muita freqüência em condomínios residenciais populares. Alguém se candidatou a uma unidade e, em seguida, repassa a chave da casa para alguém. Quem compra, adquire o direito de morar no imóvel, mas não terá autonomia para, por exemplo, vender a propriedade. O caso do Grêmio com a Arena é parecido.

Para explicar o assunto, o Grêmio costuma garantir que é dono do estádio, mas não é dono da gestão. Ora, quem não consegue dispor do seu patrimônio pode ser considerado proprietário? O Grêmio não consegue, sequer, implementar algumas normas para os seus associados ou tomar iniciativas que tornariam a Arena mais rentável. Pergunta: que dono é este que não manda no que é seu?

