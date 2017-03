Grêmio começa sua caminhada na Libertadores de forma muito diferente do planejado

Wianey Carlet

O Grêmio começa na noite desta quinta-feira a sua caminhada na Libertadores em condições que nada tem a ver com o planejamento no início da temporada. Os gremistas imaginavam que grandes seriam as chances de o Grêmio conquistar o tri da América levando em conta que levava para a competição o time pentacampeão da Copa do Brasil. Tudo, entretanto, vem dando errado.

Começou com a saída forçada de Wallace e continuou com lesões que privaram o time de grandes jogadores. Menos mal para o Grêmio que os seus adversários nesta fase inicial da competição são de condição técnica inferior. Sendo assim, com algum esforço e boa sorte o Grêmio não deverá ter dificuldade para seguir em frente na Libertadores. O Zamora deverá ser apenas o primeiro adversário a ser batido.

Insegurança

Desde que a delegação gremista aportou em Barinas, onde joga esta noite contra o Zamora, todos os integrantes da comitiva foram alertados para que não se aventurassem pelas ruas da cidade.

Jogador de futebol adora passear em shopping e fazer compras em lojas de grife. Desta vez, a turma gremista obrigou-se a permanecer no hotel porque não existe segurança alguma nas ruas da Venezuela.

O chavismo destruiu o país e segue ativo no comando político dos venezuelanos. A situação política e econômica é péssima com tendência a piorar. E, acreditem, o chavismo tem admiradores no Brasil.

Quase igual

Quando o assunto é segurança das ruas, a situação dos gaúchos não é muito melhor do que a vivida pelos venezuelanos. Não passa um dia sem que o noticiário registre grande número de homicídios agora acrescentados por latrocínios marcados pela covardia e insensibilidade dos seus autores.

Nada parece atemorizar a bandidagem. Se houve a ¿pena da corda¿, talvez a delinqüência pensasse melhor antes de puxar o gatilho.

Novo zagueiro

O Grêmio agiu rapidamente com a lesão de Pedro Geromel. Em poucas horas providenciou a contratação de Bruno Rodrigo, zagueiro que já gozou de boa reputação no futebol brasileiro.

Difícil é entender por que os dirigentes gremistas não buscaram este jogador antes mesma da lesão de Geromel. O Grêmio só tinha quatro zagueiros. Era evidente que uma lesão deixaria Renato Portaluppi sem soluções.

