Grêmio está seriamente danificado em três setores

Wianey Carlet

O Grêmio saiu do Gre-Nal deixando para os seus seguidores uma dose não imaginada de apreensões. Embora tivesse sido ligeiramente superior ao Inter, foi insuficiente para garantir uma vitória convincente. E quando se busca os motivos do desempenho insatisfatório, o quadro que se apresenta não é animador.



Defensivamente, o Grêmio decaiu e facilitou os gols do Inter. O meio-campo não funcionou, e o ataque, exceção de Bolaños, quase não existiu. Os três setores encolheram, mas existem explicações para o fenômeno. Embora Léo Moura tenha tido bom desempenho, a força de Edílson fez falta ao time. A defesa ficou menor do que era em 2016.



No meio-campo, o tamanho da avaria é gigantesco. Walace não tem substituto na Arena, mesmo que Michel tenha merecido elogios. Maicon é essencial. É um líder de múltiplas virtudes. Anima o time, tem força na contenção e investe sobre o campo adversário como poucos volantes conseguem. E aí chegamos a Douglas. É possível que não exista no futebol brasileiro meia-armador com as características de Douglas. Renato Portaluppi escalou Bolaños, um atacante, no lugar de Douglas. O time ganhou força ofensiva, mas continuou sem articulação.

E no ataque, Luan manteve o seu baixo rendimento. Desde a Olimpíada do Rio, Luan não repetiu mais o seu elogiado futebol. O Grêmio está seriamente danificado nos três setores, com poucas chances de consertos.

Joga ou espera?

Muitas pessoas apostavam que Lucas Barrios começaria o Gre-Nal jogando. O atacante paraguaio esperou no banco de reservas para só entrar na etapa final. E agora, na estreia na Libertadores, Barrios começa jogando na Venezuela ou espera? Para o jogo de quinta-feira, o entrosamento de Barrios com o time será quase o mesmo que tinha no Gre-Nal. Reserva, então? Penso que as circunstâncias são diferentes. Não será um clássico tenso, e o adversário, certamente, merecerá menos cuidados. E o paraguaio terá de pegar sintonia jogando. Acho que começa o jogo.