Wianey Carlet

O Grêmio jogou demais ou foi o Juventude que jogou de menos? Acho que aconteceram as duas situações. Mas, certamente, o resultado não seria a goleada com superioridade massacrante se o Grêmio não tivesse jogado tão bem.



O time de Renato Portaluppi lembrou os seus melhores momentos marcando com exemplar dedicação, trocando passes acertados em grandes doses e atacando com estonteante velocidade. Desta vez, o Grêmio papou um galeto desfiado, bem fininho. A torcida saiu feliz da Arena.



Toque de Renato

Com algumas decisões Renato corrigiu os principais problemas que o time vinha apresentando nos últimos jogos. Rodrigo, recuado para a posição de volante, pareceu um gigante de dois metros de altura. E ainda saiu jogando com acerto. Leo Moura, escalado no meio, este entre os melhores do time e mais uma vez colocou a bola nas redes adversárias. Com as mudanças do treinador cresceu, também, Michel. Renato foi destaque do jogo.

O melhor

O Grêmio teve muitos destaques positivos, mas nenhum em nivelo tão elevado quanto Bolaños. Definitivamente, o equatoriano está mostrando as virtudes que levaram o Grêmio a fazer bom investimento na sua contratação. Além da qualidade técnica, mostrou total integração com o clube. Jogou na quinta-feira, viajou na sexta e sábado estava em campo conduzindo o Grêmio a vitória. O craque se afirma.