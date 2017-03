Inter enfrentará o Cruzeiro na Serra com a alma leve

Wianey Carlet

Depois de ter Charles lesionado por pisar em um buraco no campo do Novo Hamburgo e ter tido o dissabor de ter destinado pelos donos da casa um vestiário secundário, o Inter resolveu enfrentar o seu próximo compromisso, contra o Cruzeiro, no Estádio Montanha dos Vinhedos, do Esportivo.



Já com a classificação garantida e possibilidade concreta de integrar o seleto grupo dos quatro melhores da fase inicial, o time de Antônio Carlos Zago vai para este derradeiro jogo com a alma leve. Mais do que uma vitória, o Inter buscará bom desempenho. Que surpresa Zago apresentará na escalação do Inter?