Inter venceu com ajuda do apito

Wianey Carlet

O São José, justificadamente, deitou reclamações contra a arbitragem. Aos 20 minutos da etapa final o goleiro Danilo Fernandes cometeu pênalti que não foi marcado. Apenas um erro, claro, mas decisivo. O time colorado, mais uma vez, não mostrou evolução. Estranhamente, Antônio Carlos Zago deixou Nico López no banco de reservas o jogo inteiro.



Por decisão do treinador, Paulão foi o companheiro de Cuesta e, para seu azar, falhou. Muito mal, entretanto, foi o meio-campo do Inter. Mínima força de contenção é péssima saída de jogo. A vitória foi importante mas teve ajuda do apito, não é possível ignorar. O Inter precisa reforçar a sua meia-cancha. Ou melhora, ou sofre até dezembro.



Zago "Aguirre"

Por não manter a escalação, Diego Aguirre teve encurtada a sua permanência no Inter. Pelo mesmo motivo, Antônio Carlos Zago seguirá o mesmo caminho. O Inter ainda não tem uma escalação definida e o time repete más atuações. Zago ainda não aprendeu que um time se afirma pela repetição. É um fundamento do futebol que o treinador colorado teima em não aprender.

Vítima

A péssima atuação do meio-campo colorado acabou vitimando a própria defesa. Na etapa final, o São José jogou em cima dos defensores colorados que, inevitavelmente, acabariam falhando. O Inter de Zago é uma gororoba. Um dia joga com três atacantes e no jogo seguinte só aparece um homem na peça ofensiva. Ou Zago reconsidera os seus conceitos ou perde o emprego ligeirinho.