Mais do que bagunça, a indefinição do local de Inter x Cruzeiro foi um desrespeito ao torcedor

Wianey Carlet

Parece brincadeira, mas não é. Pouco mais de 24 horas antes do jogo entre Inter e Cruzeiro, ninguém sabia onde seria realizado o confronto. Confiando que obteria efeito suspensivo da perda de dois mandos de campo, o Inter apostava que o jogo seria no Beira-Rio. Porém, sabendo que, em se tratando de STJD, tudo poderia acontecer, o Inter garantiu o Estádio Montanha dos Vinhedos.

A terça-feira anoiteceu e o Inter permanecia em Porto Alegre enquanto o Cruzeiro se deslocava para Bento Gonçalves. Mais do que bagunça, um desrespeito absoluto ao Estatuto do Torcedor que determina o cumprimento de prazo antes da data do jogo. Quem será punido pelo desrespeito ao torcedor?

Escalação oculta

Já se disse durante a semana que Antônio Carlos Zago escalaria uma equipe formada por reservas para enfrentar o Cruzeiro. Contudo, a lista dos jogadores que foram convocados para o jogo apresenta todos os titulares disponíveis.

Manda o bom senso que o Inter conte com os seus titulares uma vez que ainda poderá se colocar entre os quatro melhores, obtendo desta forma vantagens para a etapa vindoura do Campeonato Gaúcho. É o que vai acontecer, parece.

