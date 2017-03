Na etapa final o Inter melhorou, mas entrou em campo parecendo um time sedado

Wianey Carlet

Os ingressos para o jogo entre Inter e Cruzeiro só começaram a ser vendidos quando faltavam menos de seis horas para o jogo. Mesmo assim, um bom público compareceu ao estádio Montanha dos Vinhedos para ver mais uma atuação melancólica do Inter, durante todo o primeiro tempo. Na etapa final melhorou, mas foi insuficiente para evitar a derrota.

O Inter entrou em campo parecendo um time sedado. Nenhum vestígio de interesse, produção técnica pobre e taticamente dominado pelo Cruzeiro. D'Alessandro, mais uma vez, alinhou-se aos volantes colorados e o ataque, com isso, restou abandonado das assistências de D'Ale.

Paulão, outra vez, teve desempenho desastroso, e a contribuição de Anselmo foi mínima. O Cruzeiro foi superior e, aproveitando a fragilidade do lado direito defensivo do Inter, fez 2 a 0 — até poderia ter sido mais. Veio a etapa final e Nico López descontou aos dois minutos. O time pegou animação, D'Alessandro saiu, mas no fim, vaias e nova derrota.

