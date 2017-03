Wianey Carlet

O Inter continua fazendo as lições: se o adversário é fraco o time de Antônio Carlos Zago vence e, como aconteceu nesta quarta-feira, mete uma goleada. Não houve sobressaltos na passagem do Inter por São Luís. Zago fez mudanças técnicas e a equipe nada sentiu.

William, de atuação fraca no Gre-Nal, cedeu espaço para Alemão. O lateral aproveitou a chance com bom desempenho. Charles, que também foi mal no clássico, perdeu o lugar para Anselmo. Como sempre, o volante não foi além de regular.

Iago, finalmente, confirmou que o Inter está formando um bom lateral-esquerdo. D'Alessandro teve atuação primorosa, Nico López voltou a fazer gol e mostrar que recuperou o seu bom futebol. Brenner, finalmente, mostrou que não gosta de sair de campo sem marcar.

O 4 a 1 imposto pelo Inter colocam o time na próxima fase. Mais um jogo, mais uma vitória. Ah, o Sampaio Corrêa não é o Barcelona. Logo, não se preocupem, colorados.

