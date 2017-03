Neste momento, o Grêmio é um amontoado que tenta se entender

Wianey Carlet

O Grêmio empatou com o VEC na Arena e nem foi injusto. Aquela equipe afinada que veio da temporada passada não existe mais. Pelo menos no momento. A defesa está avariada, o meio-campo está enfraquecido e o ataque começou ontem a se acostumar com a presença de um centroavante.

Falta muita gente importante na equipe. Walace foi embora, para sempre. Marcelo Grohe está lesionado e Leo ainda é um jovem inexperiente. Geromel é outro que anda jogando apenas no departamento médico. E Douglas, o maestro do time, só voltará a jogar perto do fim do ano. Não é o Grêmio pentacampeão da Copa do Brasil.

Leia mais:

Barrios analisa estreia como titular: "Sei que posso dar muito mais ao time"

Cotação ZH: Léo Moura, Ramiro e Kannemann são os destaques do Grêmio no empate com o VEC

Renato diz que pode variar sistemas no Grêmio: "Meu time não tem titular"



Neste momento, é um amontoado que tenta se entender, mas que precisará de tempo para se entrosar. Embora o Grêmio tenha melhorado no segundo tempo, ainda foi insuficiente para derrotar o Veranópolis. A torcida, frustrada, não perdoou e nem tentou entender os problemas da equipe. Simplesmente vaiou.

Lugar e Douglas

Lincoln entrou no jogo para desempenhar a função de Douglas. Embora lhe falte a seqüência de jogos, foi o jogador que melhor resposta deu naquela função.

Rotina



Mais uma vez, Ramiro foi destaque no jogo. Foi bem quando realizou a tarefa de articulador e melhor ainda quando foi recuado para a função de volante. Foi dele o lançamento perfeito para o gol de Luan.

Falta volante



Mais uma vez, ficou destacado que o Grêmio precisa de um bom volante. Talvez seja Musto, mas não será, certamente, com Jailson.



Mais tempo

Lucas Barrios iniciou o jogo contra o VEC e La Gata entrou no segundo tempo. Qualquer opinião sobre os dois jogadores seria mera precipitação.

Leia outras colunas de Wianey Carlet