Nunca se viu tanto medo na Dupla Gre-Nal

Wianey Carlet

O Inter driblou a imprensa e parou em Passo Fundo, onde pernoitou. Renato, como tem acontecido em todos os ensaios do Grêmio, treinou com portões fechados para que ninguém visse... o quê? Também Antônio Carlos Zago tem ocultado os treinamentos do Inter.

Cabe perguntar: o que farão Grêmio e Inter quando estiverem diante de uma decisão? Se esconderão em algum hotel fazenda ou voarão para alguma praia deserta de Santa Catarina?

E agora, uma constatação mortífera: tantos mistérios têm sido insuficientes para impedir atuações que beiram o vexatório contra equipes do Interior cujas folhas de pagamento não chegam a 5% do que gasta a Dupla com os seus departamentos de futebol. Tantos medinhos dos treinadores devem estar minando a autoconfiança dos profissionais de Grêmio e Inter.

Devem se perguntar, no mínimo: mas que droga de jogadores somos nós que os nossos treinadores nos escondem para jogar contra adversários muito menores do Interior? Nunca se viu tanto medo.

Frase para os medos da Dupla

"Quanto mais alguém se abaixa mais aparecem os fundilhos".

