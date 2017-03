O Grêmio perdeu em Rio Grande, mas não lamentou o resultado

Wianey Carlet

O Grêmio foi a Rio Grande com um time alternativo. Não havia grande interesse no resultado, já que o Tricolor estava com classificação garantida entre os quatro melhores da fase. O time de Renato Portaluppi até começou se impondo, mas aos poucos foi perdendo ímpeto.

O São Paulo cresceu, mais na vontade do que na qualidade. A etapa inicial terminou sem gols e a torcida que foi ao estádio precisou suportar um jogo ruim, muito fraco.

Na etapa final as duas equipes se animaram, mas foi o São Paulo que conseguiu marcar o único gol do jogo, aproveitando uma falha espantosa do goleiro Bruno Grassi. O Grêmio tentou chegar ao empate, mas foi barrado pela sua ineficiência ofensiva e algumas intervenções importantes do goleiro do São Paulo.

Gata Fernández ficou em campo até os 28 minutos da etapa final. Teve atuação apagada. Mostrou que precisa de mais adaptação do time. O Grêmio perdeu mas não lamentou o resultado.

