Parada torta do Inter no Jaconi

Wianey Carlet

Excetuando-se o Gre-Nal, o Inter terá pela frente neste domingo o seu mais encardido compromisso desta temporada, até agora. Embora o Juventude não figure entre as melhores campanhas do Gauchão tem uma equipe respeitável e mantém com o Inter um histórico de fortes confrontos. Como o jogo será no Alfredo Jaconi, crescem as dificuldades que o Inter terá que superar. Será uma parada torta e tanto.



Leia mais:

Mate, liderança e cabeceio: a vida de Victor Cuesta, novo zagueiro do Inter

Zago confirma Roberson na vaga de D'Alessandro e elogia Nico: "Está na frente dos outros"

Juventude x Inter : tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida



Classificação

Se vencer, o Inter firmará posição entre os candidatos a classificação para a etapa seguinte do Gauchão. Se, entretanto, for superado pelo Juventude, o Inter cairá fora da relação dos candidatos e ainda voltará a se aproximar da faixa de rebaixamento. Apesar da boa sequência de vitórias, o Inter ainda não conseguiu folga no Gauchão. Mais do que nunca, terá de lutar muito pela vitória.