Por enquanto, permito-me duvidar da correção do STJD e da CBF no caso Victor Ramos

Wianey Carlet

A frase "Há algo de podre no reino da Dinamarca", cunhada por Shakespeare, se adapta perfeitamente à contenda que está sendo ferida entre o Inter e o STJD. Como não tenho dúvida alguma sobre o comportamento ético dos dirigentes e advogados colorados, certeza que nasce da convivência, não duvido que o mau cheiro venha do Rio de Janeiro e nasça na CBF e no próprio STJD.

O tribunal informa que contratou peritos para examinar os e-mails juntados pelo Inter no processo que move contra o Vitória, e estes apontaram substituições de palavras e frases que alteram o conteúdo dos documentos. Ainda que me ampare conhecimento técnico do assunto, permito-me questionar: como é possível afirmar que existem estas irregularidades em um texto? Teria havido comparação entre documentos?

Nos próximos dias, o Inter saberá que caminhos foram seguidos por estes peritos contratados pelo STJD para que chegassem à conclusão de que houve falsificação nos e-mails. Por enquanto, permito-me singelamente duvidar da correção do STJD e da CBF. Mas, também me permito registrar que será uma enorme surpresa e grandiosa decepção se for comprovada má atitude do Inter e seus advogados.

Quem é quem

O andamento deste processo envolvendo Inter, Vitória e STJD parece indicar com clareza as posições de cada parte. Como é o STJD que está acusando o Inter, está caracterizado que o tribunal assumiu a defesa da CBF e do próprio Vitória. E agora, o confronto acontece entre o Inter e o tribunal que, pasmem, julgará o caso.

Não existe instância acima do STJD capaz de, com absoluta isenção, julgar o caso. Sendo assim, que chances terá o Inter de ver a sua posição admitida pelo STJD? Alguém acredita que o tribunal seria capaz de dar uma sentença contra os seus próprios interesses, admitindo a própria culpa?

Acrescente-se ainda: quem garantirá que o STJD agirá com imparcialidade quando tiver que julgar algum processo envolvendo o Inter?

Punição

Neste momento, o STJD não se anima a indicar quem será punido se o Inter for considerado culpado: o clube ou dirigentes e advogados. O próprio presidente do STJD esclarece que pelas leis brasileiras e pelo código da Fifa, a pena que está prevista é apenas a aplicação de multa para o clube. Seria castigo irrelevante. Em muito pior situação ficaria a imagem mundial do Inter.

