Renato faz mistério, mas, sem dúvida, Barrios começa jogando contra o Veranópolis

Renato Portaluppi manteve fechados os portões nos treinamentos desta semana do Grêmio. Isso que o Gauchão recém esta começando. A escalação gremista não foi anunciada e a presença de Lucas Barrios desde o início do jogo contra o VEC é a latejante dúvida do time.

Pessoalmente, tenho certeza de que Barrios vai, finalmente, começar um jogo. Não existe razão alguma para que o atacante continue no banco de reservas.

Bolaños não jogará as próximas quatro partidas, começando pela deste domingo. Qual seria a justificativa para Barrios não começar jogando? Sem dúvida, Barrios começa.

Léo Moura na cabeça

Edílson está recuperado, mas as últimas atuações de Léo Moura foram tão recomendáveis que não restou a Renato Portaluppi outra decisão que não fosse a de manter Moura. Edílson terá que esperar.

