Roberto Melo perdeu excelente oportunidade de ficar calado

Roberto Melo cometeu um exagero na sua manifestação após o jogo no Alfredo Jaconi. Aconteceu quando denunciou uma conspiração para impedir o Inter de ser hepta em 2017. Perdeu excelente oportunidade de ficar calado.

No entanto, a sua candente reclamação contra o árbitro em nada difere do que estamos carecas de escutar durante todos os campeonatos estaduais. Não faz diferença denunciar conspiração de acusar o presidente da Federação Gaúcha de Futebol de prejudicar determinado clube. São discursos de mesma família.

A única diferença é que Melo levou pancada de todos os lados. Deve-se entender. É mais fácil vestir-se de coragem para bater em que está por baixo. Melo mereceu reprovações, mas tão cáusticas? Pra meu gosto, todas as manifestações que responsabilizam arbitragens por maus resultados, regando-as de suspeitas, são sempre reprováveis. Porém, não me sinto mais valente quando a demasia vem deste ou daquele lado.

Normalidade

Diego Real teve uma arbitragem infeliz. Não marcou um pênalti que existiu e deu outro que não aconteceu. Porém, não foi diferente de grande parte das arbitragens do mundo inteiro.

Por que não ouviu os seus colegas sobre o lance? Este é o mistério que somente o árbitro poderá esclarecer.

Reunião

Luiz Fernando Moreira, o comandante da arbitragem estadual, chamou ou quarteto de árbitros que atuou no Alfredo Jaconi para uma reunião na FGF. Depois do encontro, não quis falar sobre as suas conclusões. Nem precisaria. Não foi por achar tudo certo que convocou os árbitros. As próximas escalas falarão por si.

