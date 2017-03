Se Barrios, Bolaños e Luan confirmarem as expectativas, o Grêmio vai virar o mundo

Wianey Carlet

O narrador Pedro Ernesto Denardin classificou como Trio de Ouro: Bolaños, Lucas Barrios e Luan. Nominalmente, o Pedro está absolutamente certo. Mas para que se confirme a homenagem, Barrios precisa ser o que não foi no Palmeiras e Luan reencontre o futebol que já o fez brilhar em tempos passados. Neste momento, Bolaños é a estrela que ilumina o time do Grêmio. Se os três atacantes confirmarem as expectativas, o Grêmio vai virar o mundo.



Enquanto isso...

Enquanto o Grêmio luta para dar condições legais ao seu grande investimento, pelo lado do Inter a esperança de gols está nos pés e na cabeça de um modesto atacante vindo da Série C: Brenner. Lucas Barrios e Brenner estão muito distantes um do outro no que se relaciona a notoriedade de cada um.



O futebol, entretanto, reserva surpresas que o justificam como o esporte mais popular do planeta. Já imaginaram se Barrios não consegue dar a resposta que os gremistas esperam e Brenner dá a vitória ao Inter?