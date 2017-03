Uma nova interpretação sobre a situação financeira caótica do Inter

Wianey Carlet

O presidente do Inter abriu o jogo: a situação financeira do clube é caótica. O déficit previsto para este ano é de, aproximadamente, R$ 58 milhões. A culpa ficou com a administração passada – o que não é mentira–, mas requer melhor interpretação.

Seguinte: o Inter vinha equilibrando as suas finanças vendendo, todos os anos, um ou dois grandes jogadores. Estas transações rendiam alguns milhões de dólares. Nos últimos tempos estes rendosos negócios sumiram. Sem este aporte significativo de recursos, as dívidas começaram a crescer. Esta é a visão de quem olha por fora.

