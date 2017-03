Veremos um novo Grêmio em campo no clássico 412

Wianey Carlet

Tenho pensado que escalar Lucas Barrios desde o início do Gre-Nal implicaria em alguns riscos para o jogador e para o próprio time do Grêmio. Entretanto, não me satisfaz a condição de Joãozinho do Passo Certo e como a maioria absoluta da imprensa esportiva aposta na escalação de Barrios desde o início, preciso considerar esta possibilidade e a partir dela tentar visualizar o Grêmio observando um novo sistema tático. E não seria, apenas, pela presença de Lucas Barrios.

As ausências de Walace e Douglas, pentacampeões de 2016, também contribuem para que o Grêmio desta temporada seja diferente daquele que terminou o ano celebrando uma grande conquista. Neste sábado à tarde, portanto, veremos um novo Grêmio em campo.



A presença de um atacante de área mexe com toda a estrutura da equipe. Os laterais poderão fazer uso de cruzamentos para a área, jogada que estava abandonada pela ausência de um centroavante enquanto Luan recuará para o setor de armação ficando Bolaños com a tarefa de ser parceiro de Barrios.

Gre-Nal, por mais antigo que o jogo seja, é sempre uma nova partida. E o Grêmio, por mais parecido que ainda seja com o time do ano passado, será uma nova equipe, neste Gre-Nal. É clássico para prender a atenção do início ao fim.