Zago deve ter boa dose de prudência no Maranhão

Wianey Carlet

O Inter, na noite desta quarta-feira, entra em campo na capital brasileira do reggae para enfrentar o tradicional time do Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. Não será um confronto a ser disputado no embalo viajante do reggae. O Sampaio tem história de participações em campeonatos nacionais enfrentando os maiores clubes do Brasil.



Não tenho visto a equipe maranhense jogar, alguém tem? O único elemento que me assiste é o tamanho dos dois clubes. O Inter é maior, muito maior. Entretanto, a grandeza dos clubes não é fator decisório para um confronto entre os times. A graça do futebol está na sempre presente possibilidade de o menor engolir o maior.



Leia mais:

Sampaio Corrêa x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Sem Carlinhos, Zago tem várias opções para escalar o Inter diante do Sampaio Corrêa



Sendo esta uma verdade irretorquível, compreenderei se Antônio Carlos Zago incluir boa dose de prudência na sua estratégia. Sampaio Corrêa e Inter jogam esta noite, mas o confronto decisivo será no Beira-Rio. Nada se decide já.

Inter muda

Antônio Carlos Zago terá que encontrar uma solução para a ausência de Carlinhos. O treinador colorado tem várias alternativas, todas elas defensáveis. A meu juízo, porém, a melhor decisão seria escalar um lateral-esquerdo, talvez Iago, mantendo Uendel no meio-campo. E no ataque, Carlos ou Nico López? Não pode haver dúvida: Nico López, claro.