Com as voltas de Geromel e Maicon, o Grêmio virou outro time

Só uma hecatombe tira do Grêmio a vaga para as semifinais do Gauchão. O resultado alcançado pelo Grêmio em Veranópolis exigirá um milagre de superação que o VEC, certamente, não alcançará. Foi 2 a 0 e poderia ter sido mais. Luan e Pedro Rocha desperdiçaram oportunidades inacreditáveis.

O VEC jogou de acordo com as suas possibilidades. É uma equipe desequilibrada. Tem uma das melhores defesas da competição, mas um ataque que só fez menos gols do que Ypiranga e Passo Fundo, os rebaixados da competição.

O Grêmio superou o adversário e o gramado pesado do Antônio David Farina. Espera o VEC no próximo sábado, na Arena, mas terá que fazer um imenso esforço para deixar escapar a vaga. Fez o que se esperava com as voltas de Pedro Geromel e Maicon. Ficou outro time.

Destaques

Luan o foi a principal figura do Grêmio na etapa inicial, mas caiu no segundo tempo. Os melhores destaques foram Pedro Geromel e Maicon. O zagueiro devolveu segurança defensiva ao time e foi perfeito em todas as intervenções.

Já a contribuição de Maicon foi a de recuperar a bola jogada rente ao gramado, acrescentou passes e lançamentos e o Grêmio voltou a ter grande posse de bola. Além disso, com Maicon reapareceu o líder em campo que andava faltando.

Melhor média

Ramiro não é a melhor expressão técnica do Grêmio, mas, seguramente, nenhum tem a mesma importância do baixinho. A qualidade da sua participação não se altera jogando como volante ou meia.

É a melhor nota média do time. Jogando como está, se aposenta sendo titular do Grêmio. Ramiro, este é o cara.

Recomposição

Torcedores, algumas vezes, costumam ser injustos com determinados jogadores. É verdade que Pedro Rocha falha na hora das finalizações, mas o fenômeno também se verifica com Luan.

O que o torcedor gremista parece não ver é o sacrifício de Pedro Rocha nas tarefas de recomposição. Nenhum atacante gremista é tão operário como Pedro Rocha. Renato sabe por que o mantém como titular.

