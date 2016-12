Um abraço do nosso time em cada um dos leitores 

Carta da Editora

Como fazemos há alguns anos, reunimos a Redação de Zero Hora para a foto oficial de fim de ano da turma. Resolvi publicá-la aqui para vocês, como um abraço carinhoso, em agradecimento pela parceria em 2016 e com o desejo de que continuemos muito próximos em 2017. É para vocês que trabalhamos, e são vocês que nos realizam, a cada retorno, a cada contato, a cada manifestação. Obrigada pela leitura e pelo envolvimento de cada um de vocês com ZH neste ano.

São dias de balanço do que se fez e de planos para o próximo ano. Então, fiz uma lista de algumas das realizações de Zero Hora neste 2016, como uma prestação de contas. Um Feliz Natal para todos, junto às suas famílias, com paz e saúde, e um 2017 de muita energia para todos nós.

SUPEREDIÇÃO — Lá em março, lançamos a Superedição de fim de semana. Um produto reforçado, com mais páginas, mais reportagens especiais, os novos cadernos DOC e Fíndi, mais conteúdos no Donna e no Vida, caderno Campo reformulado e agora circulando aos fins de semana. Importante: planejamos esse novo produto com base em pesquisa feita com vocês, assinantes, e deu muito certo. A Superedição tem sido um sucesso entre nossos leitores!

COLUNISTAS - ZH tem mais de cem colunistas, e estamos sempre de olho em renovação e melhorias neste time. Trouxemos de volta neste ano nossa querida Lya Luft, lançamos no DOC uma página do Paulo Germano, ampliamos o espaço de Carolina Bahia aos fins de semana e trouxemos, ainda, para este grupo, Fernando Eichenberg, Fernanda Zaffari, Denis Rosenfield, Paulão (durante a Olimpíada), Monica de Bolle, Paulo Nogueira Batista Júnior, Clara Averbuck e Rodrigo Lopes.

POSICIONAMENTO - Em maio, lançamos o novo posicionamento de ZH, "Perto para entender, junto para transformar". Mais do que uma campanha de marketing, esse posicionamento foi construído com ampla participação dos leitores. Em conteúdo, isso significa aumento de cobertura, em 10 temas: Segurança, Porto Alegre, Cultura e Entretenimento Local, Desenvolvimento do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, Dupla Gre-Nal, Economia Pessoal, Educação, Gestão Pública, Saúde/Qualidade de Vida e Comportamento, além de iniciativas como equipes que percorrem o interior do Estado (uma equipe diferente a cada semana), para produção de matérias especiais, e uma Central de Serviços, que busca qualificar cada vez mais esse tipo de conteúdo no jornal. Em resumo: um jornal que atende ainda melhor aos interesses do nosso público.

SEGURANÇA JÁ - Diante do descalabro da segurança, criamos uma campanha, "Segurança Já", que insere o tema de forma obrigatória nas pautas do dia e que já entregou quase 1 mil reportagens sobre o assunto. Na Redação, formamos uma editoria especializada para cuidar deste assunto.

COBERTURAS — Foi um ano de assuntos importantíssimos, nos quais colocamos nossos melhores repórteres cobrindo temas como Eleições Municipais, Olimpíada, Impeachment, Operação Lava-Jato e o trágico acidente com a Chapecoense. Mas também houve fôlego para grandes coberturas internacionais, como as que fizemos em reportagens especiais em Bagdá, nos Estados Unidos (gaúchos que migraram para a Flórida) e em incursões pela Venezuela e por Israel/Palestina.

NOVOS PRODUTOS DIGITAIS — Lançamos, em junho, o novo aplicativo de notícias de Zero Hora, com design atualizado e uma navegação prática e organizada. Em dezembro, colocamos no ar os novos ZH Noite e Domingo Digital, com melhor usabilidade, especialmente para mobile. Com o lançamento de 14 tipos diferentes de newsletters, dezenas de milhares de assinantes já estão recebendo conteúdos selecionados por nossos editores em suas caixas de e-mails. Lançamos, também neste ano, o serviço de notícias via WhatsApp.

Durante seis meses do ano, ZH foi o veículo de maior engajamento em redes sociais do Brasil, à frente de Estadão, Folha, O Globo, Veja e outros portais nacionais. Isso mostra a alta taxa de participação e retorno dos leitores de Zero Hora nas mídias sociais de Zero Hora. Também foi o ano em que atingimos a marca de 2 milhões de fãs no Facebook. Nossa equipe de redes sociais, durante 2016, passou a apresentar as notícias no Facebook, no Twitter e as fotos no Instagram de forma muito mais eficiente, de modo a atender ainda melhor o público de ZH.

VALORIZAÇÃO DO JORNALISMO — Em um ano em que notícias falsas se multiplicaram pelas redes sociais, ampliamos o debate da importância que o jornalismo de qualidade e credibilidade tem para o público. Realizamos isso por meio do evento "Em Pauta ZH", que trouxe a Porto Alegre figuras importantes do jornalismo, como Eliane Brum (El País), Eugênio Bucci (USP), Marcelo Canellas (Globo), Ascânio Seleme (O Globo) e Ricardo Gandour (Estadão/CBN). Você acompanhou esses debates em entrevistas no caderno DOC. E ampliamos nossas iniciativas de formação de novos jornalistas, com presença de nossos profissionais em faculdades de Comunicação no Estado e pelo projeto Primeira Pauta, que seleciona estudantes nas mais de 20 faculdades de Jornalismo para um estágio em ZH.

INVESTIGAÇÃO — Em dezembro, lançamos o Grupo de Investigação (GDI). Formado por 10 experientes jornalistas de Zero Hora, Diário Gaúcho, Rádio Gaúcha e RBS TV, o GDI lançou sua primeira reportagem — "Perigo no prato", sobre o excesso de agrotóxicos em frutas e verduras — e comemorou efeitos imediatos que poderão combater o problema, como uma atuação maior do Ministério Público e da polícia sobre o assunto. É só o começo do trabalho deste time, que em 2017 deve apresentar ao público muitas outras reportagens com o objetivo de transformar, na sociedade, aquilo que está errado.

PREMIAÇÕES — ZH recebeu, em 2016, 33 premiações. Entre as mais importantes, dois prêmios da International Newspaper Marketing Association (INMA), com ZH Tablet e com a multiplataforma Destemperados. Também comemoramos 11 distinções no Prêmio ARI, o mais importante do Rio Grande do Sul. E celebramos a conquista da posição de quarto veículo mais premiado do país de todos os tempos, atrás apenas de TV Globo, Folha de S.Paulo e O Globo.