Bola na rede

Carta do Editor

Todo mundo tem um time de estimação. Não o oficial, tipo Grêmio ou Inter, mas um que conversa com sua memória afetiva, faz lembrar a cidade natal, os amigos, a juventude, os bons tempos. O meu é o Dínamo, do Itararé, de Santa Maria, o escrete de futsal que desfilava pela quadra do 21 de Abril derrubando adversários. O do Lino Ceretta é o Guarany de Cruz Alta, o do Aimoré Belmonte é o Armour de Livramento, o do Alcebíades Pereira é o Sá Viana de Uruguaiana, o do..., enfim, todo mundo tem um time de estimação.

Para contar esta rica história que une distintivos, camisetas, pessoas e muita emoção, Zero Hora mandou a campo os repórteres Cristiel Gasparetto, Rafael Divério e Sérgio Villar e os repórteres-fotográficos Fernando Gomes e Tadeu Vilani, que foram a oito cidades do Interior, uma da Região Metropolitana e a um canto cheio de passagens gloriosas na Capital. O resultado destas incursões que lembram roteiro de clube no Gauchão está contado no caderno DOC, nesta edição, e em zh.com.br na reportagem Esporte Clube Saudade.

Já se disse que futebol é uma linguagem universal que atravessa gerações. A reportagem confirma isso. Um gramado ralo, uma arquibancada rachada ou a ausência de jogos no calendário não tiram dos apaixonados a esperança de ver o time voltar a brilhar e encher o estádio. Em torno dos clubes, mesmo os que não entram mais em campo, constroem-se relações para a vida, como a que une os guris da base do Esporte Clube Uruguaiana com Marivânia, Miriam e Gabriele, as três "presidentas" da agremiação. É paixão sem fim, agora perenizada numa reportagem que vai mexer no baú de lembranças dos leitores.

***

Relações de afinidade, parceria e confiança também se geram no ambiente digital, movido a tecnologia e interações. E o ano começou com uma notícia que mostra Zero Hora e seu público afinados: as redes sociais de ZH foram as campeãs de engajamento em 2016, superando marcas como Estadão, O Globo e UOL. Foi isso o que indicou o ranking Torabit, que mede o engajamento em Facebook, Twitter e Instagram.

Engajamento, como explica o jornalista Caio Túlio Costa, fundador da empresa Torabit, é o resultado de múltiplas interações que o público trava com uma marca nas redes. Muitos fatores explicam um elevado engajamento, mas um deles merece ser grifado: credibilidade. Em tempos de redes contaminadas por notícias falsas, escolher uma marca para interagir, seja com um like, uma opinião, uma crítica severa, o envio de um vídeo ou de uma foto, é o mesmo que dizer "eu confio nesta marca, tenho afinidade com ela, entrego conteúdos a ela, recebo dela conteúdos que considero importantes".

Por tudo isso, o título de campeão de engajamento conferido a 2016 vale um muito obrigado a todo o nosso público e aumenta a nossa responsabilidade de oferecer um conteúdo capaz de, realmente, engajar.