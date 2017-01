Em Pauta ZH estreia com lotação esgotada

Jornalismo

Uma plateia atenta lotou o Em Pauta ZH na terça-feira (17) para ouvir o documentarista, cineasta e idealizador da revista Piauí João Moreira Salles. Este foi o primeiro do ano e a 11ª edição do evento desde o seu lançamento em 2015. Os encontros, promovidos por Zero Hora, na sede do Grupo RBS, em Porto Alegre, ocorre para valorizar o jornalismo e o debate sobre a atividade.

Fundador da Revista Piauí contou como foi o lançamento e como é o dia-a-dia da produção de reportagens Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Além de jornalistas da RBS, participaram profissionais do mercado, de agências produtoras de conteúdo, de agências de publicidade e professores e estudantes de jornalismo. A novidade foi a presença de leitores que tiveram lugares reservados. Colunistas do jornal e escritores também participaram do encontro que teve duas horas de duração, na sede do Grupo RBS, em Porto Alegre, com mediação da jornalista Cláudia Laitano.

João Moreira Salles destaca o jornalismo de narrativa longa e profunda

— Acreditamos que temos responsabilidade de contribuir para a formação de novos profissionais de jornalismo e esta é apenas uma das atividades que fazemos para esta contribuição — diz Marta Gleich, diretora de Redação de ZH.



A editora e colunista de ZH Cláudia Laitano mediou a conversa sobre jornalismo que se estendeu por duas horas Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Os escritores Luiz Fernando Verissimo e Eduardo "Peninha" Bueno prestigiaram o evento de jornalismo Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

O Em Pauta ZH – Debates sobre Jornalismo – foi criado em junho de 2015 para debater com jornalistas, professores e estudantes sobre a profissão e o papel da imprensa em uma sociedade livre e democrática. Zero Hora traz a Porto Alegre nomes de destaque como Caco Barcellos, Adriana Carranca, Sérgio Dávila e Eliane Brum com temas relevantes para a discussão. Em maio de 2016, a edição comemorativa aos 52 anos de Zero Hora reuniu os convidados Eugênio Bucci e Marcelo Canellas e jornalistas da empresa, além de assinantes e formadores de opinião. O diretor de redação de O Globo, Ascânio Seleme e o jornalista e executivo da CBN Ricardo Gandour fecharam 2016.



