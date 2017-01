Em Pauta ZH vai receber leitores no primeiro evento do ano 

Jornalismo

A série de debates sobre jornalismo promovido por Zero Hora desde 2015 será aberta na próxima terça-feira (17) pelo documentarista e editor da revista Piauí João Moreira Salles. O encontro ocorre a partir das 19h30min, na sede do Grupo RBS, em Porto Alegre, com mediação da jornalista Cláudia Laitano. Além de jornalistas da RBS, professores e estudantes, estarão presentes leitores do jornal. As vagas são limitadas e as incrições estão sendo recebidas pelo email eventos@zerohora.com.br.



Foto: Ivone Perez / Divulgação

Em entrevista que será publicada no caderno DOC da superedição de fim de semana (14 e 15), Salles antecipa o debate falando sobre como a revista que tem quase 100 mil leitores enfrenta a crise como um paradigma de excelência na imprensa nacional, na contramão da tendência mundial que aponta para o fim das publicações impressas e para a hegemonia digital. Salles também conta bastidores da revista e como avalia o panorama ideológico no Brasil e no mundo.



O Em Pauta ZH – Debates sobre Jornalismo – foi criado em junho de 2015 para debater com jornalistas, professores e estudantes sobre a profissão e o papel da imprensa em uma sociedade livre e democrática. Zero Hora traz a Porto Alegre nomes de destaque como Caco Barcellos, Adriana Carranca, Sérgio Dávila e Eliane Brum com temas relevantes para a discussão. Em maio de 2016, a edição comemorativa aos 52 anos de Zero Hora reuniu os convidados Eugênio Bucci e Marcelo Canellas e jornalistas da empresa, além de assinantes e formadores de opinião. O diretor de redação de O Globo, Ascânio Seleme e o jornalista e executivo da CBN Ricardo Gandour fecharam 2016.



Saiba mais sobre o convidado e eventos anteriores na página especial do evento.