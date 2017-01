Bastidores

A preocupação com a escassez de mão de obra no campo levou a equipe do caderno Campo e Lavoura a circular pelo Estado. Os jornalistas Joana Colussi e Tadeu Vilani, acompanhados pelo motorista João Cruz, estão passando pelas regiões da Campanha e Noroeste. Na foto, a equipe mostra os bastidores em São Gabriel.

— Também estamos atrás de profissões em extinção, como esquilador, aguador, alambrador — contou a editora Karen Viscardi.

Foto: arquivo pessoal