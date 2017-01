Esporte Clube Saudade: veja a história de 15 times do futebol gaúcho

Não perca!

Os repórteres Cristiel Gasparetto, Rafael Mano Diverio e Sérgio Villar e os fotógrafos Fernando Gomes e Tadeu Vilani botaram o pé na estrada - foram 2.148 quilômetros rodados pelo Interior e pela Região Metropolitana - para produzir a reportagem do caderno DOC deste final de semana, que fala de saudade e de melancolia, de glória e de decadência, de paixão e de descaso, gêmeos tão distintos quanto próximos que povoam o futebol gaúcho.

Lino Ceretta, ex-goleiro e eterno ídolo do Guarany de Cruz Alta, foi homenageado dando o nome no estádio aonde jogava o Guarany, que se chamava Estádio Taba Índia. Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

No caminho, os jornalistas de ZH encontraram em 10 cidades muitos estádios deteriorados e personagens vibrantes como Lino Ceretta, que foi goleiro e virou nome do estádio do Guarany de Cruz Alta. Ele é um dos símbolos da paixão por clubes de futebol que já abandonaram as competições, mas resistem, firmes e fortes, na memória de ex-jogadores e torcedores.



Veja, na reportagem Esporte Clube Saudade, como estão 15 times gaúchos que fizeram história. O especial digital conta com vídeos e duas galerias - uma com um ensaio fotográfico realizado nos estádios e outra com momentos históricos das equipes. O design e a diagramação da versão impressa, que será publicada na Superedição de fim de semana, é de Douglas Menezes. A edição do conteúdo é de Ticiano Osório.