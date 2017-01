Estudante do Primeira Pauta ZH conquista vaga na Redação

Nova geração

O concurso que revela talentos desde 2009 está comemorando o sucesso da estudante Gabriela Garcia. Ela foi uma dos vencedores do Primeira Pauta 2016 e começou a carreira de jornalista em ZH neste verão, depois de passar por uma nova seleção.

Foto: André Ávila / Agencia RBS

Aluna do 3º semestre do curso da UFRGS, Gabriela já havia cursado dois anos de Direito na mesma universidade. Mas a paixão pelo Jornalismo falou mais alto. Ano passado, ela decidiu participar da seleção e se destacou no grupo:

— A experiência de trabalhar em ZH é muito enriquecedora. Já admirava, mesmo de longe, muitos profissionais que trabalham aqui, e agora posso conviver com eles diariamente. É muito legal fazer parte disso tudo e saber que meu trabalho também influencia no resultado final do jornal. Irei me empenhar para retribuir todo carinho e atenção que recebi e continuo recebendo dos meus chefes e colegas.

Gabriela, 22 anos, atua como assistente no radar da notícia, acompanhando e buscando conteúdos em agências nacionais e internacionais, no contato com outros jornais do país e na negociação de fotos e notícias.