Fotojornalista de ZH e DG é o mais premiado da Região Sul em 2016

Imprensa

O fotojornalista Mateus Bruxel, de Zero Hora e Diário Gaúcho, está no topo do ranking dos +Premiados Jornalistas do Ano na Região Sul divulgado pelo site Jornalistas&Cia. Com pontuação de 67,5, ele é o décimo colocado no levantamento nacional. Também é do Grupo RBS o segundo da lista. Com 62,5 pontos, o repórter Cid Martins, da Rádio Gaúcha, acumulou em 2016 cinco conquistas ao portifólio de mais de 50 prêmios de Jornalismo.



Foto: Júlio Cordeiro

Mateus teve destaque com o Grande Prêmio Petrobras, com a reportagem Inferno na Terra Prometida. Ele ainda integrou a equipe que produziu o especial A bailarina de Alegrete, que venceu os prêmios Zero Hora e RBS de Jornalismo na categoria Vídeo, além de ter conquistado o 1º lugar no 33º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos, com a foto Fim solitário, da reportagem ¿Filhos de Rozeli – Um retrato do Brasil¿.

Fim solitário mostrou o sepultamento de Paulo Sérgio Pires Nunes no Campo Santo do Cemitério da Santa Casa. Ele morreu em janeiro de 2016, mas só foi enterrado 95 dias depois. A família se negou a sepultá-lo. As únicas testemunhas foram dois sepultadores. Ele tinha 28 anos. Foto: Mateus Bruxel

A terceira posição do ranking na Região Sul teve empate entre o repórter Carlos Rollsing, de Zero Hora, e Felippe Aníbal, da Gazeta do Povo, do Paraná. Os dois profissionais alcançaram 57,5 pontos. Outros quatro profissionais da RBS estão no Top 10: Paulo Germano (Zero Hora), Bruno Alencastro (Zero Hora), Carla Fachim (RBS TV) e Renato Dornelles (Diário Gaúcho e Rádio Gaúcha).



A lista dos vencedores pode ser conferida no site do +Premiados Jornalistas do Ano na Região Sul.