Reportagem denunciou desmanche fechado em Alvorada 

Investigação

Polícia Civil, Detran, IGP e BM agiram após reportagem do Grupo de Investigação da RBS mostrar um ferro-velho clandestino em uma rua de Alvorada. A força-tarefa dos desmanches - composta por diversos órgãos da Secretaria da Segurança Pública, vistoriou na manhã de quarta-feira (18) e fechou o local.



Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

