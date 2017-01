ZH com o pé na areia

Carta da Editora

Ah, o mar. Centenas de milhares de gaúchos, entre eles muitos assinantes da Zero Hora, mudam-se para o Litoral nesta época. Ou curtem a praia só no fim de semana, não faz mal. O importante é esquecer o que significa estresse, espreguiçar-se ao sol, enfrentar umas ondas e aprochegar-se da família e dos amigos.

Uma parte de ZH também se transfere para a praia, acompanhando a migração dos leitores, ficando bem pertinho para contar as histórias, relatar os problemas, buscar as soluções e revelar novidades. A turma aí de cima está no Litoral desde 27 de dezembro, e na segunda-feira faremos a troca da equipe. Para Capão da Canoa, vão o repórter Itamar Melo, o fotógrafo Bruno Alencastro e o motorista Laércio Guterres. Para Tramandaí, se deslocam Camila Kosachenco, Marcelo Carôllo e o motorista João Machado. Depois, em fevereiro, entra a terceira e última turma.

No nosso call center, área que atende os assinantes, a cada vez em que colocamos um assunto do Litoral, especialmente quando saem fotos com cara de verão na capa, o pessoal vibra. A repercussão entre os leitores sempre é positiva. Podem dizer que a areia e o mar não são como os do Caribe, ok, mas nossas praias atraem esse povo todo por quê? Você sabe a resposta. Há muita beleza no Litoral, casa de praia é uma delícia e não tem coisa melhor do que ficar com quem a gente quer bem, se divertindo ou mesmo fazendo absolutamente nada.

Neste ano, dobramos o número de profissionais na praia, para estar ainda mais perto do leitor. A cobertura se esparrama para todos os cadernos e plataformas do jornal. Nesta edição, por exemplo, temos a reportagem sobre o sumiço da areia, na editoria Sua Vida, e outra sobre as salva-vidas, no caderno Donna. Mas o assunto está todo dia no jornal, seja na edição impressa, no site ou no aplicativo de ZH.

Você ainda terá muita coisa legal para ler do Litoral neste verão. No Viagem desta terça, mostraremos um roteiro por 10 praias do Litoral Sul de Santa Catarina – de Passo de Torres até a Praia do Sonho, passando por Guarda do Embaú e Barra de Ibiraquera.

Nos dias 21 e 22 de janeiro, o DOC trará a primeira reportagem sobre uma aventura de bicicleta empreendida pelo editor de Imagem de ZH, Jefferson Botega, pelo Litoral, nessa primeira etapa na companhia do editor de ZH Rafael Balsemão.

O DOC também está preparando uma reportagem sobre a vida nos condomínios de alto padrão – o lado sol e o lado sombra. A previsão de publicação é em 28 e 29 de janeiro.

Aproveite o fim de semana. Pegue uma cadeira de praia, sua ZH, e curta o sol e o mar.