Soberanas divulgam festas em Flores da Cunha

Visita na Redação

As soberanas da 13º Festa Colonial da Uva (Fecouva) e 3ª Festa do Moranguinho visitaram a Redação da Zero Hora nesta quarta-feira. A rainha Evelyn Marzarotto e as princesas Ingrid Molon e Kellen Casagranda divulgaram a programação dos eventos que ocorrerão entre os dias 18 e 26 de fevereiro, em Otávio Rocha, distrito de Flores da Cunha, na serra gaúcha. A festividade, que está comemorando 50 anos, tem entrada gratuita.

Foto: Liliane Pereira / Agência RBS

O presidente da Fecouva, Darci Dani, acompanhou a comitiva e contou que o ponto alto da festa é a culinária típica da região. Nos finais de semana, haverá almoços e jantares com pratos como o menarosto (com carne de codorna, leitão e frango) e bife bucho (carne de gado e mondongo). Além disso, a programação inclui desfile de carros alegóricos, visita aos pontos turísticos da comunidade, torneio esportivo, passeios ciclístico, missa festiva, shows com atrações locais e programas voltados aos agricultores. Toda a organização do evento é feita por um grupo de voluntários da região.