Você sabia?

Carta da Editora

Hoje minha conversa com você vai ser um pouquinho diferente. Resolvi explicar uma vantagem que todo assinante da Zero Hora tem, mas nem todo mundo aproveita. Ficou curioso? Vamos lá.

A sua assinatura de ZH dá direito a todo, todinho, o conteúdo digital que nossa Redação produz 24 horas por dia, sete dias por semana. É um montão de coisas legais. E por que nem todos os nossos assinantes acessam? Por não saberem ou acharem complicado. Minha ideia é descomplicar e explicar para você, tim-tim por tim-tim.

O QUE ACESSAR

- Site www.zerohora.com.br - Aqui você encontra notícias atualizadas 24 horas por dia, vídeos, conteúdo extra dos nossos colunistas, especiais, galerias de fotos e também a réplica do jornal impresso do dia (Jornal Digital). Pode ser acessado via computador, celular ou tablet.

- Aplicativo de notícias - Aqui você tem o mesmo conteúdo do site, com uma experiência de uso própria para navegar na tela do celular ou tablet - baixe o aplicativo ¿ZH¿ na loja da Apple ou do Android, dependendo do tipo de aparelho que você tem.

- Jornal Digital (réplica do jornal papel) - Você encontra em dois lugares. Se estiver no computador, acesse na capa do site de ZH, à direita, em cima. Se estiver no tablet ou no celular, baixe o aplicativo ¿ZH Jornal Digital¿ nas lojas da Apple ou do Android. Este aplicativo traz somente a réplica do jornal impresso.

Ter o aplicativo de notícias permite a você receber alertas: sempre que algo importante acontecer, vai brilhar na sua tela uma mensagem com a novidade. E ter o aplicativo do Jornal Digital traz a vantagem de, sempre que disponibilizarmos uma nova edição, você ser avisado, também com uma mensagem que aparece na tela.

Para você acessar tudo isso - e aqui vem o pulo do gato -, tem que ter um cadastro, com os dados da sua assinatura. Ah, mas pode dar um probleminha, sei lá, não saber como fazer o cadastro, não lembrar da senha ou qualquer coisa assim. Então vai aqui um pequeno manual para facilitar a sua vida.

Se você quer criar o usuário e senha:

-Acesse o link zhora.co/cadastroassinante, preencha seus dados e aguarde o e-mail que a gente vai enviar para você, ativando seu usuário.

Se você não lembra do seu cadastro:

-Acesse o link bit.ly/meucadastrozh e coloque seus dados.

Se você não lembra da sua senha:

-Acesse o link bit.ly/minhasenhazh e informe o e-mail que cadastrou.

Se eu não resolvi alguma das suas dúvidas, me mande um e-mail que eu o ajudo. Ou telefone para (51) 3218-8200 de Porto Alegre e celular ou 0800 642 8200 das demais cidades.

Se não quiser guardar esta carta com o guia para acessar todo o nosso conteúdo digital, fica uma dica: todo dia, na página 4, publicamos um pequeno manual com essas informações, abaixo das cartas dos leitores.

Ah, e tem uns segredinhos que eu vou contar: sabia que às 2h da manhã você já tem disponível o Jornal Digital (réplica da edição papel, que só chega aos leitores pela manhã)? E que, na sexta à tarde, os cadernos DOC, Fíndi e Donna já estão disponíveis?

Então, será que eu expliquei direitinho? Faça o seu cadastro. Sempre que for navegar no site, identifique-se. Só assim poderemos lhe oferecer todas as vantagens que só nossos assinantes têm.

