Arte ZH conquista dois lugares entre os melhores do mundo no SND 

Foto: Arte / Zero Hora / Zero Hora

Foto: Arte / Zero Hora / Zero Hora

Os especiais ¿Mangá Colorado¿, de Gilmar Fraga, Diogo Perin e roteiro de Rafael Divério, e ¿Descubra seu candidato¿, de Leonardo Azevedo e Guilherme Maron, foram premiados pela Society for News Design (SND). O Prêmio de Excelência no The Best of Digital Design Competition selecionou 303 entre mil trabalhos de todo os Estados Unidos e outros países. Todos com a característica de tratar sobre um assunto único e relevante.



– Em mais um ano, o nosso trabalho é destacado pela SND com um prêmio consagrado como o Oscar do design gráfico dos jornais e das revistas do mundo. Reconhecimento que sinaliza que estamos no caminho certo e valoriza, ainda mais, a nossa busca pela qualidade jornalística – destacou o editor de Arte de ZH, Leandro Maciel.



O quiz ¿Descubra seu candidato¿ possibilitou que o usuário respondesse a 30 perguntas e, a partir daí, descobrisse com qual dos candidatos à eleição para prefeito de Porto Alegre tinha mais afinidade. O ¿Mangá Colorado¿ é uma história em quadrinhos que comemora o 10º aniversário do título do Mundial de Clubes do Internacional.

Este é o sexto ano da premiação. A SND escalou 14 profissionais para revisar mais de mil trabalhos e selecionar 303, em dois dias de julgamento, no campus Medill da Northwestern University em Washington, D.C. Os vencedores serão premiados no workshop anual da entidade em Charlotte, de 19 a 21 de abril.

Em março de 2016, ZH já havia sido reconhecida com o game "Seja um Libertador da América", produzido por Leonardo Oliveira e Guilherme Maron para marcar os 20 anos do bicampeonato da América pelo Grêmio. Em 2015, o jornal também foi premiado por uma combinação de ilustrações e infografias dos jogadores e seleção que foram estrelas na Copa do Mundo de 2014.