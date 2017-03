Cadu Caldas tem reportagem finalista de prêmio internacional 

Na torcida

A reportagem "Mais velho e com pouco dinheiro", que mostra os desafios econômicos sociais gerados pelo rápido envelhecimento da população gaúcha, do jornalista de Zero Hora Cadu Caldas conquistou os jurados brasileiros do Citi Journalistic Excellence Award, um dos principais prêmios de Economia do mundo. A melhor reportagem será conhecida em abril, com decisão da comissão de Jornalismo da Columbia University.

— A reportagem olha para uma questão que será cada vez mais importante para o Estado, tanto no aspecto econômico quanto no social: o aumento médio da idade dos gaúchos. Eu e o repórter fotográfico André Ávila visitamos diversos municípios do Rio Grande do Sul onde o número de pessoas acima acima de 60% era superior a 30%. O que é motivo de comemoração, afinal, as pessoas estão vivendo mais, também traz desafios imensos — conta Cadu.



Criado em 1982 pelo Citigroup, o prêmio reconhece talentos do jornalismo em todo o mundo. O CJEA é referência internacional entre as premiações na área, e mais de 300 jornalistas das editorias de Economia, Finanças e Negócios de veículos de diversos países já foram premiados.

Este ano, foram inscritas 108 reportagens no Brasil. A comissão julgadora brasileira, formada por jornalistas, professores e diretores de associações, indica os três finalistas. Na última fase, a escolha da melhor reportagem fica a cargo da comissão julgadora da Columbia University.

Os vencedores de cada país participam de seminário de duas semanas na Columbia University, em Nova York, uma das mais tradicionais e reconhecidas universidades de Jornalismo do mundo. Durante esse período, além da oportunidade de troca de experiências com os vencedores de outros países, os jornalistas conhecem personalidades da área financeira e visitam instituições como a Bolsa de Valores de Nova York, o Federal Reserve, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Bloomberg Business News.

Os outros dois finalistas brasileiros são os repórteres Leo Branco, da revista Exame, e Thomaz Lira, da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios.