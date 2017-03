Comitiva da 14ª Feicap visita a Redação /

Bem-vindos!

Uma comitiva representando a 14ª Feira Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária (Feicap) visitou a Redação Integrada de Zero Hora e Diário Gaúcho nesta quinta-feira. O evento ocorrerá no Parque de Exposições Egon Júlio Goelzer, no centro de Três Passos dos dias 18 a 23 de abril.



A comitiva contou com a presença do prefeito de Três Passos, Zé Carlos Amaral, o presidente da Feicap, Jader Tadeu Barrow, a secretária Municipal de Assistência Social e primeira dama, Fabiane Amaral, a assessora de comunicação, Elenara de Oliveira, e as soberanas Andrieli Battu da Silveira, Vitoria Rolim Lampert e Emmanuela Weber Cardozo.



Na 14ª Feicap haverá a compra e venda de maquinários agrícolas, veículos automotores, móveis, vestuário, utensílios de saúde e gêneros alimentícios entre outras atrações. A agenda ainda conta com os shows de Comunidade Nin-Jitsu, Fernando & Sorocapa, Amado Batista e Thaeme & Thiego.



