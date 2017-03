De mãos dadas com o público

Carta da Editora

Uma cidade tem milhares de problemas. Buracos nas ruas, árvores que ameaçam cair, fios de luz arrebentados, alagamentos, esgoto a céu aberto, lixo acumulado, capina por fazer, brinquedos estragados no parque, a lista é infindável. Corta.



Nós, aqui no Grupo RBS, temos como propósito "Informar é transformar". Queremos que Zero Hora, Rádio Gaúcha, RBS TV e todos os veículos estejam ao lado da população, para que a vida melhore. Corta.

Agora cola as duas coisas: e surge o aplicativo Pelas Ruas. Em uma parceria entre os veículos da RBS, lançamos, nesta semana, no aniversário da Capital, um aplicativo para o público denunciar problemas de Porto Alegre e da Região Metropolitana.

E foi um sucesso. Somente nos dois primeiros dias, tivemos milhares de pessoas cadastradas, relatando centenas de problemas. Funciona assim: o público baixa o aplicativo no seu celular, cadastra-se pelo Facebook e pode relatar as falhas, inclusive enviando fotos.

O aplicativo está disponível tanto para quem tem celular Android quanto para quem tem iPhone.

Não vamos consertar buracos ou capinar o mato que está alto. Não é esse o nosso papel. Mas vamos, sim, dar vazão a todos os casos, para que os responsáveis tomem providências. Rádio Gaúcha, RBS TV e Zero Hora irão utilizar informações do Pelas Ruas para pautar seus repórteres, identificar problemas que atingem um número maior de pessoas e cobrar a solução dos órgãos públicos.

Acreditamos muito nesta plataforma colaborativa e estamos, com este movimento, contribuindo não só com o cidadão, mas com o poder público, que pode enxergar melhor as falhas e agir.

Temos, também, o nosso "repórter Pelas Ruas":

Felipe Daroit estará todo dia se pautando pelos problemas sinalizados no aplicativo. Com uma unidade móvel, ele se movimentará por Porto Alegre e Região Metropolitana, acompanhando os assuntos, engajando o público e cobrando as autoridades.

— Sabemos que as cidades estão repletas de problemas e por isso criamos uma ferramenta que fará parte da rotina das pessoas, com o propósito de solucionar as demandas e mobilizar o poder público. Nos primeiros dois dias, percebemos que o público entendeu a utilidade do aplicativo, tanto que, em poucas horas, tivemos uma enormidade de postagens — diz Felipe Daroit.



Participe. Engaje-se na solução dos problemas da Região Metropolitana de Porto Alegre.





