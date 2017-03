Destemperados lança Guia de POA para comemorar 10 anos /

Aniversário

Os leitores de Zero Hora terão amanhã uma edição especial do caderno Destemperados. A marca celebra 10 anos com a publicação de um guia de Porto Alegre. Com 64 páginas, a edição contará com dicas de mais de 200 lugares para serem visitados na capital gaúcha, separados por temática, tudo sob a curadoria do Destemperados com sugestões para todos os gostos e todos os bolsos.

O Destemperados foi criado em 2007 a partir da vontade dos três sócios – Diego Fabris, Diogo Carvalho e Lela Zaniol – de explorar e compartilhar dicas sobre a cena gastronômica de Porto Alegre e de outras cidades que visitavam. Começou como um blog e expandiu-se com o passar dos anos. Em 2012, colaboradores no Brasil inteiro foram recrutados para dividir no site suas experiências gastronômicas país afora – os food hunters, que até hoje formam parte importante da plataforma.



Desde 2014, o Destemperados formalizou uma parceria com o Grupo RBS, assumindo o conteúdo gastronômico principalmente de Zero Hora e colocando em prática um antigo sonho de seus idealizadores: a Casa Destemperados, um espaço destinado a experiências gastronômicas como feiras, jantares, aulas e degustações.