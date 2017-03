Estudante do Primeira Pauta ZH integra equipe da RBS TV

Nova geração

O concurso Primeira Pauta ZH revelou mais um talento da última edição. O estudante Felipe Goldenberg, um dos cinco vencedores do Primeira Pauta ZH 2016 participou de nova seleção na RBS e conquistou vaga na RBS TV como estagiário no programa Mistura com Rodaika.

Aluno do 6º semestre do curso da UFRGS, Felipe vai trabalhar com as redes sociais, o site e a produção do programa.

— Estou muito feliz com este crachá. Meus colegas são bem legais e o trabalho na TV e algo totalmente novo para mim. Considero um privilégio ter esta experiência ainda na faculdade — diz o estudante.

Felipe é o segundo dos cinco estudantes da turma 2016 a ingressar no Grupo RBS. Gabriela Vargas também assumiu vaga na Agência RBS no início de 2017.