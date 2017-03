Jornalismo reconhecido

Imprensa

A Polícia Civil homenageou repórteres em um evento alusivo aos 20 anos de instalação do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) no Rio Grande do Sul. Quatro repórteres do Grupo RBS representaram ZH (Carlos Rollsing e Ronaldo Bernardi), Rádio Gaúcha (Cid Martins) e RBS TV (Fábio Almeida). Eles receberam certificados pelo trabalho profissional no acompanhamento das ações da Polícia Civil.