Nova designer de Moda visita Redação da revista Donna /

Inspiração

Chailana Marriussi, 23 anos, venceu o concurso Novos Designers da Moda, promovido pelo Polovest no final de 2016, e ganhou uma viagem para conhecer a equipe Donna, em Porto Alegre, e também uma credencial para participar de um evento de Moda em São Paulo. Ex-aluna do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia - Campus Erechim, ela recebeu hoje parte do seu prêmio.

— Achei muito interessante, algo novo e inspirador. Pessoas extremamente simpáticas, logo se vê o porquê da revista ser um sucesso. Acompanho sempre que posso, adoro as matérias, acho que abrangem de tudo um pouco — disse.

Chailana venceu o concurso com um vestido de noiva confeccionado em algodão cru, juta e retalhos de renda. A peça foi bordada à mão e tingida com café. O desafio, conta, era o de criar algo com sustentabilidade.