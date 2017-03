Páscoa na Redação /

Bem-vindos!

Uma turminha animada da Florybal chocolate caseiro de Gramado visitou a Redação de Zero Hora e Diário Gaúcho nesta quarta-feira. Os jornalistas receberam os votos de Feliz Páscoa acompanhado de ovinhos de chocolate. A novidade da empresa, além de promoções e a programação especial do Parque terra Mágica Florybal, é uma loja temporária no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Mais informações no site ou pelo telefone (54) 3905-3600.