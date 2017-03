Público ganha aplicativo para noticiar problemas da cidade

Novidade





O aplicativo ¿Pelas Ruas¿, uma parceria entre marcas do Grupo RBS, permite que os usuários apontem as falhas da região em um mapa e que as equipes de reportagem estejam ainda mais conectadas com as necessidades dos cidadãos.



Em uma cobertura multiplataforma, Zero Hora, Gaúcha, e RBS TV unem-se para produzir um jornalismo ¿hiperlocal¿, ainda mais próximo do público. Além de dar voz às pessoas, o app ajuda a quantificar os problemas da cidade e a identificar onde eles estão em maior número. Trata-se de um novo espaço para canalizar as demandas dos consumidores.

– O aplicativo é uma entrega importante, a partir de uma parceria entre RBS TV, Zero Hora e Gaúcha, para a população. Por meio dele, poderemos mapear os problemas da cidade, agir e cobrar do poder público. Também é uma plataforma riquíssima para que o próprio poder público enxergue as falhas. É um mapa de atuação do jornalismo da RBS e parte da nossa crença na colaboração para a construção de uma cidade melhor – destaca a vice-presidente de Produto e Operações do Grupo RBS, Andiara Petterle.

A partir do levantamento dos dados enviados pelo público, cada marca adaptará o conteúdo para os seus formatos, e tudo ficará concentrado no digital. O aplicativo é totalmente de graça e está disponível na Play Store, para smartphones Android, logo também estará na App Store, da Apple. A interface é semelhante com a do Instagram. Os usuários postam uma foto, e uma equipe será responsável por liberar o conteúdo. O acesso pode ser feito com o login do Facebook.